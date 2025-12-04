A început construirea Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele

177130 – 04122025 – Lucrările de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, Ilfov, o extindere a Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), care va fabrica și repara componente optice de mare putere utilizate atât la ELI-NP, cât și în alte centre laser de top din România și străinătate, au început, valoarea investiției depășind 190 de milioane de lei.

Unitatea va funcționa în cadrul Institutului „Horia Hulubei” și va fi gata în aproximativ un an și jumătate. Primul beneficiar va fi chiar cel mai puternic laser din lume, cel de la Măgurele.

Centrul de Optică de Mare Putere este realizat în colaborare cu Okamoto Optics și Universitatea din Osaka, Japonia, finanțat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, și implementat de CNI, iar beneficiarul final este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”.

”Centrul pentru Optică de Mare Putere din Măgurele va fabrica și va finisa componente unice cu costuri și timp redus pentru transport și va fi al cincilea astfel de centru din lume. Prin construcția care începe astăzi dezvoltăm tehnologia necesară, dar eficientizăm și costurile. România își ocupă astfel locul lângă Japonia, Statele Unite ale Americii și Franța între țările din lume care contribuie la lărgirea frontierelor cunoașterii pe acest segment al cercetării și inovării al sistemelor de laser”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

La rândul său, ambasadorul Japoniei la București, Takashi Katae, a afirmat că relația dintre România și țara sa a devenit din ce în ce mai strânsă în ultimii ani și s-a arătat optimist că în viitorul apropiat produse fabricate la Măgurele vor fi exportate în Japonia, extinzând cooperarea bilaterală.

”Această investiție este o foarte mare provocare pentru noi, dar și o mare oportunitate și îmi permit să spun că o mare oportunitate pentru că putem învăța de la cei mai buni. Domnule ambasador, reprezentați o țară care este vestită pentru rigurozitate, pentru disciplină, dar și pentru tehnologia de înaltă calitate și atât eu, cât și colegii mei din Ilfov ne dorim să transformăm Ilfovul într-o oază de tehnologie în România”, a spus președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Noul centru, dotat cu tehnologii de ultimă generație, va permite fabricarea și repararea componentelor optice de mari dimensiuni, esențiale pentru utilizarea laserelor de mare putere și va consolida rolul României pe harta mondială a cercetării.

În cadrul Centrului pentru Optică de Mare Putere se vor desfășura operațiuni de micromecanică și finisaj nanometric pentru componente optice de dimensiuni medii și mari, iar procesele tehnologice cuprind etape de șlefuire fină cu ajutorul emulsiei combinate apă-nisip, în circuit închis, inspecție cu ajutorul interferometriei și etapa finală de depunere a stratului de finisaj. După parcurgerea acestor etape, elementul optic va fi asamblat și inspectat în cadrul spațiilor dedicate.

Infrastructura centrului care va fi dezvoltată și dedicată pentru realizarea de componente optice de mari dimensiuni va fi compatibilă cu realizarea unor componente optice de dimensiuni și caracteristici uzuale, având astfel deschidere și pentru o piață mai largă de consum.

În viitoarea fabrică vor lucra 30 de cercetători români care vor fi, în prealabil, şcoliţi în Japonia.

Proiectul vizează atât construirea fabricii, cât şi dotarea acesteia cu tehnologiile avansate necesare oglinzilor de mare putere.