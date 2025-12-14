A intrat în vigoare amenzi pentru lipsa RCA

177214 – 14122025 – Noile reguli privind asigurarea RCA au intrat în vigoare cu sancțiuni concrete, din 13 decembrie. După o perioadă de 30 de zile pentru conformare, șoferii care circulă fără poliță RCA valabilă riscă amenzi între 1000 și 2000 de lei.

Măsurile se aplică tuturor vehiculelor care trebuie asigurate prin lege, inclusiv bicicletelor și trotinetelor electrice. Lipsa RCA poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare.

Legea prevede că, pe perioada suspendării asigurării, vehiculul trebuie imobilizat într-un spațiu privat și nu poate fi lăsat pe domeniul public.