A zecea rundă a Dialogului Strategic RO-SUA

177243 – 17122025 – Ministerul Afacerilor Externe a găzduit, pe 16 decembrie 2025, a zece rundă a Dialogului Strategic România-Statele Unite. Discuțiile au vizat cooperarea în domeniul securității și apărării, eforturile de a aduce pacea în Ucraina și de a asigura stabilitatea, securitatea și prosperitatea în regiunea Mării Negre, cooperarea în probleme regionale și competiție strategică internațională, inclusiv securitatea economică și în domeniul cercetării. Au fost explorate, de asemenea, aspecte privind coproducția în sectorul apărării, oportunitățile în domeniul securității energetice și al mineralelor critice, precum și securitatea frontierelor, schimburile culturale și educaționale, libertatea de exprimare.

Ambele părți și-au reiterat sprijinul pentru NATO și rolul său în apărarea colectivă și securitatea tuturor Aliaților. Și-au subliniat angajamentul pentru avansarea cooperării în cadrul NATO și pentru operaționaliza angajamentul Alianței ca toate statele membre să investească în apărare cinci procente din PIB. De asemenea, și-au reiterat intenția de a colabora îndeaproape cu Aliații din NATO pentru a consolida în continuare Alianța, inclusiv prin extinderea cooperării industriale în domeniul apărării.

Delegațiile au luat act de progresele în domeniul cooperării bilaterale, aspect care sporește rolul României ca hub energetic regional, sporind, totodată, oportunitățile pentru afacerile americane. România și Statele Unite vor continua să colaboreze inclusiv prin construirea Reactoarelor 3 și 4 ale Centralei nucleare de la Cernavodă, prin crearea condițiilor pentru implementarea tehnologiei nucleare inovatoare tip SMR și prin dezvoltarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, în parteneriat cu companiile americane. Delegațiile au trecut în revistă pașii necesari în vederea deblocării potențialului enorm al Coridorului Vertical pentru aprovizionarea Europei Centrale și de Est cu gaze naturale din surse alternative celor rusești.

România și Statele Unite vor continua schimburile educaționale, culturale și profesionale productive, parte a relației bilaterale. Statele Unite au salutat sprijinul financiar al României pentru programul de liceu Future Leaders Exchange (FLEX) drept o investiție în următoarea generație de lideri. Ambele părți au recunoscut faptul că relațiile interpersonale susțin întărirea protejării libertăților fundamentale și buna guvernanță, sprijinind, de asemenea, eforturile de contracarare a curentelor antisemite îngrijorătoare. Securitatea consolidată a granițelor și cooperarea în domeniul aplicării legii susțin direct eforturile comune de combatere a crimei organizate, a traficului de persoane și de droguri, a migrației ilegale, terorismului și amenințărilor din domeniul cibernetic. Implementarea unor inițiative cheie de securitate și schimb de informații este în beneficiul securității ambelor națiuni și facilitează călătoriile legitime între acestea.