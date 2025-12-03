Abrudean crede că Bolojan nu va renunța la tăierea salariilor în administrație

177115 – 03122025 – Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți că discuțiile din coaliție pe tema reformei administrației publice au avansat „destul de mult” și că, în final, se va ajunge la „o soluție corectă pentru România”. În ceea ce privește presiunile politice privind reducerea salariilor din administrația centrală, Abrudean afirmă că premierul Ilie Bolojan nu are niciun motiv „să facă pași în spate”.

”Eu cred că trebuie să luăm lucrurile pe rând. Să închidem subiectul pensiilor magistraţilor, un subiect important pentru România, pentru întreaga societate, o aşteptare foarte mare, după care vom vedea şi subiectul administraţiei, unde, sigur, s-a avansat destul de mult. S-a ajuns într-un punct spre final pentru a fi închis şi acest subiect, la fel de aşteptat, unde eu cred că există înţelegere din toate părţile şi, până la urmă, se va ajunge la o soluţie corectă pentru România”, a spus Abrudean.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să facă un pas în spate în privinţa tăierilor de salarii, Abrudean a răspuns că premierul nu are motive să facă acest lucru.

”Nu cred că are motive să facă paşi în spate pentru că, până acum, se pare că toate iniţiativele Guvernului, ale premierului, ale coaliţiei au fost validate şi din perspectiva rezultatelor pentru România. Şi ne uităm un pic la cifre, ne uităm la ce spun agenţiile internaţionale, Comisia Europeană, care spune că într-adevăr lucrurile merg în direcţia bună, deci cred că este despre rezultate şi atunci nu văd niciun motiv pentru care ar face un pas în spate”, a adăugat Mircea Abrudean.

Duminică, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în prezent, măsurile adoptate de Guvern prin pachetul 1 şi chiar prin pachetul 2 de reformă par că nu şi-au atins ţinta, iar lucrurile, din punct de vedere economic, nu merg în direcţia potrivită, adăugând că PSD nu va rămâne în actuala coaliţie de guvernare dacă scad salariile bugetarilor.