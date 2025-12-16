Adrian Țuțuianu a  preluat mandatul la AEP

177230 – 16122025 – Adrian Țuțuianu a preluat, în data de 15 decembrie a.c., mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente, pentru o perioadă de 8 ani.

Autoritatea Electorală Permanentă este instituția administrativă autonomă cu competență generală în materie electorală, având misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.

Președintele AEP conduce instituția, o reprezintă în relațiile interne și externe și asigură funcționarea și exercitarea atribuțiilor în condiții de legalitate, imparțialitate, neutralitate politică și transparență.

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcționeze ca un garant al corectitudinii și predictibilității proceselor electorale. Prioritățile mele sunt aplicarea riguroasă a legii și creșterea capacității instituției de a răspunde adecvat și cu responsabilitate așteptărilor legitime ale cetățenilor. Respectul pentru fiecare alegător și devotamentul față de principiile și regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetățenilor în instituția pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat Adrian Țuțuianu, noul președinte al AEP.