ALERTĂ: Frauda de tip “Votează pe Adeline”

177212 – 14122025 – Atacatorii pot trimite mesaje false sau link-uri înșelătoare pentru a te determina să accesezi pagini care solicită date personale sau coduri de autentificare, cu scopul de a prelua controlul asupra contului tău de WhatsApp sau al altor platforme.

Dacă observi mesaje trimise fără acordul tău sau ești delogat brusc, schimbă parola și activează autentificarea în doi pași (2FA).

Află mai multe detalii despre această fraudă și despre cum te poți proteja, în alerta publicată de DNSC:

https://www.dnsc.ro/…/alerta-frauda-de-tip-voteaza-pe…