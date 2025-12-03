Aleșii poporului trebuie să-și declare toate întâlnirile

177116 – 03122025 – Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis şi echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii.

Principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari şi terţi în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfăşurare.

Legea defininește cine sunt terţii cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanţi mandataţi ai entităţilor cu activitate de advocacy, public affairs, organizaţii neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerţ sau alte structuri cu interes legitim într-o iniţiativă legislativă aflată în procedură. Totodată, sunt stabilite sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari şi eliminarea terţilor din Registru. Curtea Constituţională a confirmat caracterul constituţional al legii, subliniind că aceasta respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării şi mandatul reprezentativ al parlamentarilor.