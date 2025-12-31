Amenzi şi chiar închisoare pentru cei care folosesc fără drepturi artificiile şi petardele

Amenzi şi chiar închisoare pentru cei care folosesc fără drepturi artificiile şi...

177337 – 31122025 – Anul acesta Revelionul ar trebui să fie cel mai puțin zgomotos din ultimii ani, deoarece cadrul legal a fost modificat și a devenit foarte strict pentru utilizarea artificiilor și petardelor.

Cei care le vând sau le folosesc fără drepturi, fără să fie autorizați, riscă amenzi de până la 7.500 de lei și chiar închisoare până la 5 ani. Sunt însă destule cazuri în care legislația modificată în această lună este încălcată.

Poliția Capitalei, de exemplu, a confiscat până acum 10 tone de articole pirotehnice, iar verificările continua.

”În acest moment mai pot fi folosite doar materialele pirotehnice din categoria F1, și acestea doar de către persoanele care au cel puțin 16 ani. Vorbim despre acele artificii micuțe, pe care le cunoaștem cu toții – beţişoarele acelea, acele artificii de brad -, sau pocnitori pentru petreceri, acelea micuțe, pentru că sunt cele mai sigure, au un risc foarte scăzut și zgomotul este destul de redus. Orice alt articol pirotehnic trebuie folosit doar de către specialiști. Prepararea, producerea, experimentarea, deținerea sau transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea articolelor pirotehnice din alte categorii față de cele F1, care sunt permise, efectuate fără drept, reprezintă în acest moment o infracțiune, ceea ce înseamnă un dosar penal”, a declarat inspectorul principal Cătălin Toma.

În ce privește evenimentele organizate în marile orașe de Revelion, mai multe primării au anunțat că vor renunța la focurile de artificii, pentru a proteja mediul și bunăstarea animalelor. Sursa: Romania-actualitati.ro