ANAF a demarat acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare de la Gabriel Resources Limited

177311 – 24122025 – Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited.

În vederea recuperării acestor creanțe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.

Pentru menținerea valorii acțiunilor deținute și pentru conservarea patrimoniului SC Roșia Montană Gold Corporation SA, ANAF va manifesta un rol activ. În acest sens, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunității și legalității acestor tranzacții.

ANAF reafirmă faptul că apărarea tuturor intereselor statului român şi asigurarea unui mediu economic loial şi echitabil reprezintă o prioritate.