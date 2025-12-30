ANAF îi învață pe studenți cum să fie buni contribuabili

177327 – 30122025 – Peste 4.500 de studenți din 42 de universități au participat în cadrul campaniei „Educația fiscală pentru viitorul tău!”

ANAF a desfășurat, în perioada 13 noiembrie – 16 decembrie 2025, campania „Educația fiscală pentru viitorul tău!”, un program național de educație fiscală adresat studenților, cu implicarea a peste 75 de specialiști ANAF și în parteneriat cu 42 de universități.

Obiectivul campaniei a fost creșterea nivelului de informare și conștientizare timpurie a drepturilor și a obligațiilor fiscale, atât la nivel individual cât și la nivel macroeconomic, în contextul în care actualii studenți sunt viitorii specialiști, manageri, antreprenori și contribuabili fiscali ai României.

Specialiștii ANAF au susținut 74 de prezentări referitoare la rolul și funcționarea administrației fiscale, serviciile electronice puse la dispoziție de ANAF, importanța echității fiscale în societate, precum și noțiuni de educație fiscală – inclusiv înregistrarea fiscală, obligațiile declarative sau drepturile și obligațiile fiscale ale angajaților și angajatorilor. De asemenea, au fost prezentate informații utile pentru viitorii antreprenori (freelancing, activități de tip start-up, inclusiv cele desfășurate în mediul online), precum și aspecte legate de etică și responsabilitate civică.

Prezentările au fost completate de exemple practice, studii de caz și sesiuni interactive adaptate domeniului de studiu al participanților. Totodată, specialiștii ANAF au prezentat studenților misiunea și rolul social al administrației fiscale, explicând ce presupune activitatea de zi cu zi a unui specialist fiscal – de la administrarea veniturilor bugetare și consilierea contribuabililor până la utilizarea sistemelor digitale moderne și combaterea evaziunii fiscale.