ANCPI va trece, obligatoriu, riscul seismic al imobilului în cartea funciară

177297 – 22122025 – La propunerea Ministerului Dezvoltării (MDLPA), Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind reducerea riscului seismic al clădirilor și a situațiilor excepționale, cu impact direct asupra siguranței populației, transparenței informațiilor imobiliare și a capacității de intervenție a autorităților publice, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Actul normativ introduce o serie de măsuri esențiale, menite să accelereze intervențiile, să prevină riscurile majore și să sprijine cetățenii în situații de urgență.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară. Măsura asigură informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară.

Măsurile vizează și prelungirea, până la 31 decembrie 2028, a Programului național de investiții ”Școli sigure și sănătoase” și a Programului național pentru consolidarea spitalelor ”Mihail Cantacuzino”, precum și extinderea, până în 2027, a Programului național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ, pentru a permite integrarea tuturor clădirilor expertizate până la termenul legal de 1 iunie 2026 și continuarea investițiilor fără blocaje administrative. Pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, vizează municipiul București.

De asemenea, se creează baza legală pentru finanțarea, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, a intervențiilor asupra clădirilor afectate de dezastre, explozii, incendii sau accidente tehnice. Lista intervențiilor eligibile este extinsă și poate include lucrări de punere în siguranță, consolidare, demolare ori reconstruire pe același amplasament, atunci când expertizele tehnice indică această soluție.

Totodată, se creează cadrul legal prin care autoritățile administrației publice locale pot finanța lucrări de intervenție de urgență în cazul unor avarii sau accidente tehnice care afectează un număr semnificativ de locuințe. Aceste intervenții vizează eliminarea pericolelor imediate și prevenirea agravării situațiilor de risc, urmând ca sumele alocate să fie gestionate conform deciziilor autorităților deliberative locale.