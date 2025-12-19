ANES revine în subordinea Ministerului Muncii

177272 – 19122025 – Pentru creșterea eficienței politicilor publice privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, în contextul nivelului alarmant al violenței domestice din România, Guvernul a decis printr-o OUG, trecerea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din subordinea Executivului în subordinea Ministerului Muncii.

Modificările legislative urmăresc și alinierea legislației naționale la Directiva (UE) nr.1385/2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

ANES se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul MMFTSS.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, Ministerul Muncii va prelua de la SGG numărul de posturi, personalul, structura de personal și drepturile salariale aferente, precum și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare.

ANES a fost înființată în 2002, sub autoritatea Ministerului Muncii.