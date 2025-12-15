Antifrauda ANAF, cu ochii pe firmele de ride-sharing

177220 – 15122025 – ANAF anunțǎ intensificarea acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente.

Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc.

În urma controalelor desfășurate în perioada septembrie – noiembrie, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate. Au fost date amenzi în valoare totală de 3,1 milioane de lei (mai ales pentru lipsa aparatelor de marcat electronice fiscal – AMEF), iar pentru peste 12.000 de autoturisme fiind decisă și suspendarea activității. De asemenea, au fost confiscate peste 82 de milioane de lei numerar, pentru care nu existau documente justificative.

Pentru activitățile de transport alternativ (ride-sharing) există obligația folosirii aparatelor de marcat electronice fiscal.