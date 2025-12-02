Anul Cultural România–Italia 2026 a debutat la Roma, de Ziua Națională a României

177110 – 02122025 – Anul Cultural România–Italia a debutat oficial pe 1 decembrie, la Teatro dell’Opera di Roma, printr-un Concert de Gală susținut de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de maestrul Daniel Jinga, alături de soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan Pop. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale doamna Gabriela Dancău, Ambasador al României în Republica Italiană, a ministrului Culturii András Demeter și a omologului său italian Alessandro Giuli, a președintelui Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație din Camera Deputaților, Federico Mollicone, precum și a numeroși reprezentanți ai autorităților italiene, oameni de cultură și jurnaliști.

Alegerea Teatrului dell’Opera di Roma, una dintre cele mai prestigioase instituții lirice italiene, a oferit inaugurării o vizibilitate internațională semnificativă datorită tradiției sale, acusticii remarcabile și rolului central în viața culturală a Romei. Debutul Anului Cultural chiar de Ziua Națională a României a adăugat serii o emoție firească, transformând momentul într-un început care arată limpede cât de apropiate sunt cele două țări.

Deschiderea a fost marcată de o serie de intervenții care au conturat, din unghiuri diferite, aceeași idee: că acest An Cultural este, înainte de toate, o punte între oameni și tradiții care se recunosc reciproc. Ambasadoarea României în Italia, Excelența Sa Gabriela Dancău, a evidențiat semnificația specială a inaugurării într-o zi atât de importantă pentru România și a subliniat rolul pe care programul cultural îl va avea în lunile următoare, prin expoziții, concerte, proiecții de film, proiecte de patrimoniu și spectacole ce vor aduce în prim-plan diversitatea și creativitatea artistică românească.

Pornind de la această idee, ministrul român al culturii a vorbit despre însemnătatea prezenței Operei Naționale București pe scena Operei din Roma și despre respectul față de tradiția artistică italiană care a influențat formarea multor artiști români. A subliniat că un An Cultural comun nu este o simplă succesiune de evenimente, ci o investiție durabilă în încredere, în cunoaștere reciprocă, în Europa pe care ne-o dorim: mai unită, mai deschisă, mai atentă la vocea culturii. Ministrul a reamintit că „arta nu este un ornament al politicii”, ci un spațiu în care oamenii își pun întrebările esențiale, învață să asculte și să nuanțeze, descoperindu-l pe celălalt nu ca abstracție, ci ca prezență vie, cu sensibilități și speranțe proprii. A mulțumit instituțiilor implicate, publicului italian pentru deschidere și comunității românești din Italia pentru rolul său esențial în apropierea dintre cele două țări.

În aceeași linie, Federico Mollicone, președintele Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație din Camera Deputaților, a vorbit despre rădăcinile culturale comune europene și despre legăturile incontestabile care unesc cele două națiuni. Evocând perspectivele lui Mircea Eliade, a amintit că românii și italienii se revendică din același mit fondator și împărtășesc același ideal al unei Europe unite și libere, în care diferențele nu separă, ci creează spații fertile de dialog.

Ministrul Culturii al Italiei, Alessandro Giuli, a completat această perspectivă prin referirea la simbolismul orașului Alba Iulia și la legăturile milenare dintre cele două civilizații. A descris inaugurarea Anului Cultural ca pe o imagine limpede a unui destin comun, afirmând că întâlnirea dintre cele două culturi nu este un exercițiu protocolar, ci expresia unei continuități istorice împărtășite.

Concertul de Gală din 1 decembrie reprezintă prima pagină a unui program amplu ce se va desfășura în orașe-cheie din Italia, precum Roma, Milano, Florența, Palermo, Veneția, Bologna sau Napoli. Expoziții dedicate avangardei românești sau operei lui Brâncuși, proiecte de patrimoniu, spectacole de teatru și balet, Luna literaturii române la Roma, proiecții de film și evenimente aniversare vor oferi publicului italian o imagine amplă a vitalității culturii române — de la patrimoniu la creație contemporană, de la tradiție la experiment artistic.

Anul Cultural România–Italia beneficiază de Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și al Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Programul este coordonat de Ambasada României în Republica Italiană, cu sprijinul Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, precum și al numeroșilor parteneri culturali din România și Italia — muzee, instituții de spectacole, universități și organizații culturale. Sursa: cultura.ro