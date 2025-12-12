Apel pentru protecția locativă a victimelor violenței domestice

177199 – 12122025 – Violența domestică rămâne una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului din România. Datele oficiale ale IGPR arată că între 2022 și 2024 au fost înregistrate peste 172.000 de infracțiuni, iar numai în primele nouă luni ale anului 2025 s-au raportat aproape 37.000 de fapte. În același interval, au fost emise peste 50.000 de ordine de protecție provizorii, dintre care peste 17.000 au fost încălcate. Aceste informații arată limitele evidente ale sistemului actual de protecție, insuficient pentru siguranța victimelor pe termen mediu și lung.

Deși legislația actuală permite emiterea ordinelor de protecție, acestea au caracter temporar și nu acoperă perioada critică a divorțului, atunci când agresorul își poate păstra accesul la locuință în lipsa unei prevederi civile explicite. În multe cazuri, victimele sunt cele nevoite să părăsească domiciliul, chiar și atunci când imobilul este bun comun sau existența copiilor ar impune o soluție diferită. Această realitate sporește vulnerabilitatea psihologică, economică și socială a victimelor.

În acest context, deputatul de Vaslui Raisa Enachi anunță depunerea în Parlament a unei propuneri legislative pentru protejarea victimelor violenței domestice, un fenomen care continuă să afecteze zeci de mii de persoane în România. Proiectul introduce atribuirea dreptului exclusiv de folosință a locuinței familiale pentru o durată de până la 10 ani, atunci când instanța constată existența violenței domestice, asigurând astfel stabilitatea locativă a victimelor în perioada post-divorț.

Inițiativa legislativă vizează corectarea unui vid juridic, oferind un mecanism clar și eficient prin care instanța poate atribui folosința exclusivă a locuinței victimei pentru o perioadă de până la 10 ani, cu posibilitatea notării dreptului în cartea funciară, pentru a-i garanta opozabilitatea.

Deputatul face apel la ceilalți parlamentari să lase la o parte culoarea politică, să privivească realitatea dureroasă a victimelor și sprijine o reglementare care salvează vieți și reconstruiește destine.

”Violența domestică nu are apartenență politică, iar protecția victimelor nici atât. Adoptarea acestei inițiative este un pas decisiv către un stat care nu oferă doar protecție temporară, ci și șansa reală la recuperare, stabilitate și demnitate pentru cei afectați. Avem obligația morală și legală de a garanta un cadru civil modern, eficient și profund uman, în care drepturile victimelor să primeze”, declară deputatul Raisa Enachi.