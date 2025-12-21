Aproape 53 de tone de articole pirotehnice, indisponibilizate de polițiști

177289 – 21122025 – În perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase desfășoară, la nivel național, Planul de acțiune „PIROTEHNIC” pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale, referitoare la operațiunile cu articole pirotehnice, pe durata sărbătorilor de iarnă 2025/2026.

Astfel, de la începutul acțiunii și până la data de 18 decembrie a.c., au fost desfășurate 1.321 de acțiuni și controale la persoane fizice și juridice autorizate. Au fost întocmite 540 de dosare penale, în cadrul cărora au fost constatate 593 de infracțiuni, fiind cercetate 606 persoane. Totodată, au fost efectuate 156 de percheziții domiciliare.

De asemenea, polițiștii au aplicat 126 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 181.685 de lei și au indisponibilizat aproape 53 de tone de articole pirotehnice, în valoare de 2.747.375 de lei.

Poliția Română desfășoară activități în vederea identificării anunțurilor de comercializare, către publicul larg, a articole pirotehnice interzise și pentru tragerea la răspundere a persoanelor care comercializează astfel de produse.

Poliția colaborează cu alte instituții și cu administratorii platformelor online pentru prevenirea și combaterea comercializării ilegale de obiecte pirotehnice.

Cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice activitate ilegală.

Achiziționarea, deținerea și folosirea articolelor pirotehnice interzise constituie infracțiune, conform legii și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Aceeași pedeapsa este suportată și de comerciantul persoană fizică sau juridică neautorizată.

Tot cu aceeași pedeapsă se pedepsesc și operatorii economici autorizați care comercializează articole pirotehnice interzise la utilizare și deținere, precum F2, F3, F4, P1, P2, T1 și T2, persoanelor din publicul larg.

Cu o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă se pedepsește:

– comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1, către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

– comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

– prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de legislația în vigoare.