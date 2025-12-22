Asigurarea asistenţei medicale de urgentă în ziua de 25-26 decembrie 2025

177300 – 22122025 – Pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, în ziua de 25-26 Decembrie 2025, cu ocazia sărbătorii legale : “Craciunul – Nasterea Domnului ”, vă facem cunoscute Spitalele de Urgenţă – adulţi și copii – care vor asigura asistenţa medicală de urgenţă:

· Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

· Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;

· Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;

· Spitalul Clinic de Urgenţă “ Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;

· Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;

· Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;

· Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

· Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;

· Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26 ;

· Serviciul de Ambulanţă al Municipiului București va avea program normal de lucru cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitarile populaţiei vor fi preluate la tel: 112.

· Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă.

