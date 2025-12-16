Atelierele de reparații și centrele de dezmembrări trebuie să-și informeze clienții în legătură cu colectarea separată a uleiurilor uzate

177232 – 16122025 – Registrul Auto Român reamintește că atelierele de reparații și centrele de dezmembrări autorizate trebuie să afișeze în zonele destinate clienților mesaje de atenționare referitoare la riscul de mediu pe care îl reprezintă aceste deșeuri. De asemenea, firmele din domeniu că au obligația legală să colecteze separat uleiurile uzate în recipiente adecvate, care trebuie păstrate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate și, ulterior, predarea uleiurilor doar firmelor autorizate să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a acestor deșeuri.

Conform atribuțiilor, RAR verifică la auditul inițial, necesar în vederea autorizării operatorilor economici, dar și în etapele de supraveghere, îndeplinirea acestor condiții legale și existența dotărilor necesare pentru gestionarea uleiurilor uzate.

Demersul RAR vine în contextul campaniei de informare a Ministerului Transporturilor pentru creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate.