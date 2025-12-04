Au început discuțiile despre Summitul NATO Ankara 2026

177129 – 04122025 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles. Discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva Ucrainei.

Pentru România, prioritatea absolută rămâne consolidarea apărării naționale și a securității la Marea Neagră. În acest sens, ministrul român a subliniat că războiul din Ucraina nu este doar o problemă a statului vecin, ci o sursă majoră de risc pentru România și pentru întreaga regiune.

În intervenția sa, ministrul Oana Țoiu a punctat necesitatea unei păci juste și durabile la granițele noastre, motiv pentru care România susține eforturile diplomatice depuse de SUA pentru atingerea acestui obiectiv, dar și că orice negociere de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide, care să prevină orice viitoare agresiune a Rusiei, ce ar putea destabiliza din nou zona Mării Negre și amenința teritoriul României și cel aliat.

Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, a arătat că țara noastră va participa și la discuții despre mobilitatea militară, inițiind o întâlnire cu miniștrii de externe ai Turciei și Bulgariei pentru a continua colaborarea la Marea Neagră și abordarea subiectului amenințărilor hibride, un subiect la care s-au alăturat alți 10 aliați.

Agenda reuniunii de la Bruxelles a inclus și discuții despre contracararea pericolului dronelor, un subiect de maxim interes pentru România, având în vedere incidentele recente de la graniță. Aliații au analizat măsuri pentru întărirea „Santinelei Estice”, misiunea NATO de vigilență și apărare antiaeriană. România a inițiat și o discuție în pregătirea Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru a crește colaborarea și pregătirea statelor aliate, ca urmare a sporirii atacurilor hibride la adresa NATO și statelor membre.

În marja reuniunii, ministrul Oana Țoiu a participat și la consultările în format trilateral cu omologii din Turcia și Bulgaria pentru a coordona acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială.

Ministrul român al afacerilor externe a participat la o discuție cu miniștrii de externe ai statelor din Coridorul VIII paneuropean (Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Italia), care a avut drept principal subiect cooperarea în domeniul mobilității militare.

Reuniunea a abordat și pregătirea pentru Summit-ul NATO de la Ankara din 2026.