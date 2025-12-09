Au trecut alegerile, înapoi în Evul Mediu!

177169 – 08122025 – Termoenergetica, urmașul RADET, compania care a acumulat în scurt timp datorii imense, a ieșit din campania electorală și anunță din nou lucrări la rețeaua de termoficare. După aproape o lună în care majoritatea bucureștenilor racordați la rețeaua municipală nu au avut probleme cu apa caldă și căldura, acum au reapărut avariile. Întâmplător sau nu, aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare.

Potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Astfel, sunt anunțate opriri ale furnizării căldurii și apei calde în general în sectoarele 2, 3 și 4 – Șoseaua Iancului, șoseaua Pantelimon şi strada Cristescu Dima, bulevardul Lacul Tei, bulevardul Octavian Goga, strada Liviu Rebreanu, străzile V.V. Stanciu şi C.R. Motru şi Calea Văcăreşti, strada Maria Tănase şi bulevardul Şincai, strada Ion Iriceanu, străzile Luică şi Toporaşi, bulevardul Timişoara.

Așa cum obișnuiește, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt ”estimate” și, de regulă, prelungite din 12 în 12 ore, invocându-se complexitatea lucrărilorși noi avarii.