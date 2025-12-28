Avertizare DNSC

177319 – 28122025 – Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru „actualizarea adresei”?

Prin astfel de notificări atacatorii încearcă să profite de activitățile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, și să obțină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare și folosind pretexte precum „taxe de depozitare” sau „adresă incompletă” pentru a determina potențiala victimă să dea click pe link-ul din mesajul capcană.

Recomandări:

Nu accesați linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat

Verificați livrările exclusiv din site-ul sau aplicația oficială a curierului

Nu introduceți date personale sau bancare sub presiunea timpului

Analizați cu atenție formularea mesajului (greșeli, caractere neobișnuite, urgență artificială)

Activați autentificarea în doi pași (MFA) pentru conturile online.

Vigilența și verificarea informațiilor din surse oficiale rămân esențiale pentru menținerea unui spațiu digital sigur și de încredere.