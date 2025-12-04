BMB lansează campania „Biblioteca pe Patine”, primul patinoar cu identitate culturală din Capitală

BMB lansează campania „Biblioteca pe Patine”, primul patinoar cu identitate culturală din...

177131 – 04122025 – Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), în parteneriat cu CARO IceLand, lansează în luna decembrie campania „Biblioteca pe Patine”, o inițiativă care aduce lectura și experiențele culturale într-un spațiu neconvențional și foarte accesibil publicului larg, patinoarul. Evenimentul de lansare va avea loc joi, 4 decembrie, la ora 19:00, la CARO IceLand.

Campania se desfășoară în două zile dedicate publicului, sâmbătă 6 decembrie și sâmbătă 20 decembrie, în intervalul 12:00 – 20:00, la CARO IceLand, primul patinoar din București care adoptă o identitate culturală integrată.

La punctul oficial BMB amenajat lângă patinoar, vizitatorii își pot face pe loc permisul de bibliotecă, în doar câteva minute. Noul permis oferă acces gratuit la peste 1 milion de volume din colecțiile BMB și funcționează identic cu cele eliberate în oricare dintre cele 30 de filiale ale BMB, răspândite în toate sectoarele Capitalei.

Copiii vor primi semne de carte tematice și Pașaportul cultural „Cititor pe Patine”, care îi încurajează să descopere lectura într-un mod jucăuș și prietenos.

Pe 6 decembrie, de la ora 12:00, Trupa de Teatru „Licurici” a BMB va susține spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, urmat de activități culturale, mini-jocuri și interacțiuni cu bibliotecarii pe tot parcursul zilei.

Echipa BMB revine la patinoar pe 20 decembrie, în același interval orar, pentru o nouă zi dedicată lecturii, dialogului cu publicul și activităților pentru copii și părinți.

„Prin «Biblioteca pe Patine» ducem lectura acolo unde oamenii își petrec timpul liber. O bibliotecă modernă este prezentă în oraș, în mijlocul comunității, nu doar în spațiul ei tradițional”, declară Ramona Ioana Mezei, Manager al Bibliotecii Metropolitane București.