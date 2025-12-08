Bucureștenii și-au ales primarul general

177155 – 08122025 – Liberalul Ciprian Ciucu a fost ales duminică, 7 decembrie 2025, în funcția de primar gemeral al Capitalei, cu 211.562 de voturi (36,16%), prezența la vot fiind foarte slabă – 32,71%.

Este cel de-al 20-lea primar general liberal (ales sau numit) din istoria Capitalei și cel de-al doilea primar general liberal ales după 1989.

Ciucu a fost urmat de Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, care a fost votată de 128.405 bucureșteni (21,94% din voturi) și Daniel Băluță (PSD), cu 120.001 (20,51%).

Favoritul președentelui României, candidatul USR Cătălin Drulă, singurul care a avut o campanie agresivă la adresa celorlalți candidați, a obținut locul al patrulea cu 81.310 voturi (13,9%), deși formațiunea din care face parte conduce în sondajele de opinie în preferințele bucureștenilor. De altfel, Bucureștiul, mai ales după victoriile lui Nicușor Dan, era considerat fieful USR.

Supriza plăcută a acestor alegeri a fost Ana Ciceală (SENS), care s-a clasat a cincea, cu 34.239 voturi (5,85%), aceasta ducând o campanie ”la firul ierbii”, apreciată unanim drep o campanie ”curată”. Ciceală a fost votată în special de electoratul cu vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani.

Printre cei care s-au dus să-l felicite pe Ciprian Ciucu la sediul central al partidului din Aleea Modrogan s-au aflat și fostul președinte al PNL și fost consilier prezidențial Ludovic Orban, dar și Vlad Gheorghe, candidatul care s-a retras din cursă în favoarea liberallor. În campania pe care a dus-o, independentul Gheorghe a pledat vehement pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov, dorind ca puterea și bugetul să se concentreze doar în decizia primarului general.

Cu excepția Sectorului 4, unde învingător a fost Daniel Băluță, Ciprian Ciucu a câștigat în toate celelalte 5 sectoare. Liberalul a ținut să precizeze că victoria sa nu îi dă și alte ambiții politice, nedorind să îi ia puterea în partid lui Ilie Bolojan și nedornd să facă pasul către o candidatură la Președinția României. De altfel, după anunțarea rezultatului alegerilor a spus în repetate rânduri că vrea să aibă un mandat cât mai limg la Primăria Capitalei pentru că doar așa își poate realiza proiectele propuse.

Ciucu a mai declarat că este conștient că are în spate doar o parte din voturile bucureștenilor (11,7% din totalul alegătorilor) și că vrea să îi convingă de binele sale intenții și pe cei care nu l-au votat și pe cei care nu au fost la vot. Nu în ultimul rând, primarul general ales a precizat că nu va colabora în niciun proiect cu AUR, valorile acestei formațiuni fiindu-i complet străine.

O declarație interesantă a lui Ciprian Ciucu s-a referit la președintele Dan. Liberalul a afirmat că din câte a auzit, președintele nu l-a votat și nu l-a susținut pe Cătlin Drulă, ci pe Ana Ciceală, fosta colegă de partid a acestuia. Declarația lui Ciucu a avut rolul să-l separe pe președinte de eșecul lui Drulă, care întreaga campanie și-a asociat numele și imaginea cu președintele României, încercând să se legitimeze și să se valideze prin victoriile acestuia.

PSD a pierdut Capitala, dar a câștigat 12 din 14 localități

PSD a pierdut alegerile pentru București, dar în țară a fost marele câștigător al alegerilor locale parțiale. PSD a câștigat 12 din cele 14 UAT-uri în care au fost organizate alegeri anticipate, cea mai importantă fiind Consiliul Județean Buzău, unde a fost ales fostul prim-ministru Marcel Ciolacu. Celelalte două localități au fost câștigate de candidații PNL.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este o pierdere ceea ce s-a întâmplat la București, întrucât Capitala nu a fost condusă de un primar PSD. Daniel Băluță va continua în fruntea PSD București. Grindeanu a precizat că actuala coaliție de guvernare trebuie să continue, dar nu a dat un răspuns ferm atunci când a fost întrebat dacă USR mai trebuie să facă parte din această alianță.

AUR crește în Capitală

Așa cum au arătat sondajele de opinie, AUR a devenit, din punct de vedere al formațiunilor politice, a doua forță în București. Chiar dacă Anca Alexandrescu nu a câștigat Primăria Capitalei, clasarea sa pe locul al doilea arată că partidul care a susținut-o are din ce în ce mai mulți adepți, pe fondul nemulțumirilor legate de deciziile guvernamentale.