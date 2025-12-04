177132 – 04122025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 4 decembrie a.c., emisiunea de mărci poștale „Bucuriile iernii”. Componentele emisiunii, două mărci poștale și un plic „prima zi” ilustrează în imaginile lor atmosfera caracteristică lunii decembrie, o lună în care anotimpul zăpezilor, vacanțele școlarilor și așteptarea darurilor se reunesc într-o trăire în care optimismul și bucuriile se regăsesc mai mult ca oricând.

Prezență remarcabilă în lumea desenelor, simbol al copilăriei, Veronica Neacșu, talentat artist ilustrator, membru al Clubului ilustratorilor (înființat în anul 2006), a gândit și executat grafica regăsită în imaginile mărcilor poștale ale emisiunii menționate.

Dansul fulgilor de nea, cetina bradului, omul de zăpadă, pomul Crăciunului, cele mai cunoscute daruri primite de cei mici și Steaua Nașterii Domnului, regăsite într-o imagistică cu o cromatică și un design care reflectă conceptual lumea copiilor, prezintă într-un mod original momentul sărbătorii Crăciunului, într-o conviețuire cu sentimentul dăruirii către semeni care să materializeze simțămintele de prețuire și întrajutorare.

Imaginile celor două mărci poștale expun cu claritate povestea Bucuriilor iernii. Un om de zăpadă transformat în iepuraș (valoarea nominală de 5,50 Lei), o paradă simbolică a jucăriilor tradiționale, în care un elefant este folosit să suporte greutatea numeroaselor daruri și Steaua Nașterii Domnului (valoarea nominală de 8 Lei) compun cu finețe și emoție atmosfera definită de titlul emisiunii.

Plicul „prima zi” imaginează, în desenul său, un Moș Crăciun deghizat într-un brad împodobit cu globuri luminoase, constituindu-se într-un simbol definitoriu ca o reuniune a sărbătorii Nașterii Domnului cu sărbătoarea darurilor de la care nu lipsește Pomul Crăciunului.

Emisiunea este disponibilă de joi, 4 Decembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/