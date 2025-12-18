Bursele studențești vor fi sprijinite din fonduri europene din februarie 2026

177263 – 18122025 – În urma demersurilor inițiate de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE), și a discuțiilor purtate atât cu Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cât și la nivel european, inclusiv cu comisarul Roxana Mînzatu, bursele studențești vor putea fi sprijinite din Fondul Social European începând din februarie 2026.

Încă din vara acestui an, după diminuarea fondului național de burse, Nicu Ștefănuță a ridicat problema la nivel european și a inițiat discuții cu Comisia Europeană pentru identificarea unor soluții de finanțare care să poată sprijini bursele studenților. În acest context, europarlamentarul a avut consultări directe cu Roxana Mînzatu, comisar european, cu care are o colaborare constantă și solidă pe teme sociale și educaționale.

În urma acestor discuții, comisarul Roxana Mînzatu a confirmat existența unor mecanisme europene clare, în special prin Fondul Social European, care pot fi utilizate pentru sprijinirea studenților, cu prioritate a celor proveniți din medii dezavantajate, prin instrumente dedicate incluziunii sociale, educației și combaterii sărăciei.

Ulterior identificării acestei soluții la nivel european, Nicu Ștefănuță a purtat discuții cu ministrul Educației, Daniel David, și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru aplicarea mecanismului european în România. Soluția propusă de Nicu Ștefănuță a fost preluată de ministerele de resort și pusă în aplicare, prin inițierea demersurilor necesare pentru utilizarea fondurilor europene. Recent, Ministerul Educației a anunțat că aproximativ 40.000 de studenți din medii vulnerabile ar putea beneficia de burse sociale finanțate cu sprijin european, ca măsură de compensare și protecție socială.