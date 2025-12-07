177154 – 07122025 – Începând cu data de 8 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal.

Aversul monedei îl prezintă pe Marin Constantin dirijând Corul Madrigal, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, anul de emisiune „2025” și valoarea nominală „1 LEU”.

Reversul monedei redă portretul lui Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal, sigla Corului în fundal și inscripția „CENTENAR MARIN CONSTANTIN”.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 240,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.