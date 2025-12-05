Centru de Cercetare și Dezvoltare a Tehnologiilor LST și Intervenție Rapidă, inaugurat la Sibiu

177137 – 05122025 – Transelectrica a inaugurat la Sibiu, Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Tehnologiilor de Lucru sub Tensiune și Intervenție Rapidă în SEN, ultima componentă a unei ample investiții inițiate în 2017 și derulată în două etape. Astfel, cea de-a doua etapă completează dezvoltarea Centrului de Excelență „Stelian Alexandru Gal” de la Sibiu care include atât Poligonul de Lucru sub Tensiune, finalizat în 2021, cât și noua infrastructură dedicată cercetării, testării și instruirii. Este singura facilitate de acest tip din țară și devine un spațiu de pregătire pentru specialiștii din întreg Sistemul Electroenergetic Național.

Lucrările pentru această etapă au început în 2020, au avut o valoare de 6,3 milioane de lei.

Investiția își propune să devină în scurt timp o referință în domeniu pentru creșterea performanțelor profesionale și a competențelor specialiștilor din domeniul energetic. Astfel, noua facilitate oferă condițiile necesare pentru instruirea practică în mediu controlat, fără tensiune, unde pot fi simulate situațiile reale de operare. Infrastructura a fost gândită pentru formarea periodică a personalului tehnic Transelectrica și pentru instruirea altor specialiști din țară sau din străinătate. Proiectarea și utilizarea acestor facilități urmăresc îmbunătățirea siguranței în exploatare, extinderea duratei de viață a echipamentelor și reducerea timpilor de indisponibilitate, obiective esențiale pentru rețeaua națională de transport al energiei electrice, obiective integrate în strategia de modernizare și dezvoltare a activelor Companiei.

Centrul sprijină activitățile curente ale Transelectrica de formare profesională, de promovare și implementare a tehnologiilor noi în rețea, de elaborare a normelor tehnice, rapoartelor, a metodologiilor de lucru. În cadrul acestei facilități de perfecționare profesională se pregătesc periodic operatorii din Rețeaua Electrică de Transport și formatorii acestora, pentru a rămâne aliniați la tehnologiile noi introduse în instalațiile SEN.

Baza materială a Centrului de Excelență „Stelian Alexandru Gal” de la Sibiu reunește poligoane de antrenament pentru liniile electrice aeriene de diferite niveluri de tensiune, poligoane de stații și transformatoare, precum și clădirea destinată instruirii, dotată cu ateliere și laboratoare de inspecții multispectrale și de testare a proiectelor pilot. Această infrastructură permite replicarea situațiilor reale de operare și dezvoltarea competențelor necesare pentru intervenții sigure și eficiente.

Prima etapă a proiectului, finalizată în 2021, a vizat Poligonul LST, o investiție de 5,7 milioane de lei din fonduri proprii, care pune la dispoziție facilități pentru exersarea lucrărilor în stații și pe linii aeriene.