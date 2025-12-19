Centru de Date mobil pentru protecția infrastructurilor de comunicații critice și securitatea cibernetică a rețelei de transport al energiei electrice

177271 – 19122025 – În ședința din 18 decembrie, Guvern a aprobat, la propunerea Ministerului Economiei (MEDAT) o OUG pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu scopul de a clarifica regimul juridic al fibrei optice integrate în liniile electrice de înaltă tensiune și de a permite valorificarea capacității disponibile de transport pentru comunicații critice.

Actul normativ creează cadrul legal necesar pentru implementarea coerentă a investițiilor care vizează digitalizarea și modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice.

Ordonanța creează condițiile pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică și continuitate operațională a comunicațiilor, prin măsuri tehnice: monitorizarea și filtrarea traficului de date, reducerea riscurilor de atacuri informatice, asigurarea backupului permanent al informațiilor și funcționarea independentă a infrastructurilor IT și de comunicații în situații de avarie majoră. Investiția include realizarea unui Centru de Date mobil și securizat, proiectat să rămână operațional și să poată fi relocat rapid, pentru menținerea serviciilor esențiale ale operatorului național de transport al energiei.

Actul normativ vizează, pentru prima dată, reglementarea explicită a posibilității de subconcesionare a fibrei optice integrate în liniile electrice de înaltă tensiune operate de Transelectrica, o rețea de aproximativ 5.000 km, cu peste 150 de noduri de comunicații, prezentă în 35 de județe și conectată transfrontalier cu statele vecine, cu conexiuni transfrontaliere cu Ungaria, Bulgaria și Serbia și conexiuni în curs cu Republica Moldova și Ucraina. Reglementarea utilizării acestei infrastructuri critice, inclusiv prin subconcesionare, asigură respectarea cerințelor de securitate cibernetică de către utilizatorii terți și permite valorificarea eficientă a unei infrastructuri publice existente, fără impact suplimentar asupra bugetului de stat.

De asemenea, actul normativ stabilește că MEDAT are calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea rețelei de fibră optică, iar redevența anuală aferentă concesiunii este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni de transport de date și informații prin fibră optică, dar nu mai puțin de 50.000 lei/an. Demersul nu generează obligații bugetare suplimentare față de cele prevăzute în contractul de finanțare. Operaționalizarea centrului de date este prevăzută până la 31 martie 2026, iar Transelectrica are obligația de a asigura resursele umane, materiale și financiare necesare realizării investiției.