Ceremonii în memoria eroilor căzuți pentru victoria Revoluției Române din 1989

177281 – 19122025 – Reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale vor participa la activități comemorative care vor fi organizate, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie, la monumentele închinate Eroilor Martiri căzuți pentru Victoria Revoluției Române din decembrie 1989.

În București, ceremoniile se vor desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 20 decembrie: ora 10.00 – Troița Crematoriului „Cenușa”; ora 12.00 – Monumentul comemorativ închinat eroilor martiri Timișoreni din Popești-Leordeni; ora 15.00 – Monumentul Pro Memoria 89 Credință, Curaj, Eroism „Semnul Eroului” (Piața Delfinului, sector 2)

Duminică, 21 decembrie: ora 10.00 – Cimitirul Eroilor Revoluției; ora 11.30 – Spitalul Colțea „Troiță”; ora 12.00 – Troiță monument Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou; ora 12.30 – Piața Universității; ora 13.30 – Monumentul Eroilor Martiri de la Sala Dalles; ora 14.30 – Piața Romană „Troiță”.

Luni, 22 decembrie: ora 09.00 – Monumentul pentru cinstirea Eroilor Revoluției din decembrie 1989/ Piața Revoluției; ora 10.00 – Radiodifuziunea Română; ora 11.00 – „Troița” de la Televiziunea Română; ora 11.30 – „Troița Parașutiștilor” de la Televiziunea Română; ora 12.30 – Palatul Telefoanelor.