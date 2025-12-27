177315 – 27122025 – Cipru preia, de la 1 ianuarie, președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Printre priorități se numără securitatea europeană, cu accent implicit pe Ucraina, extinderea Uniunii și, mai ales, migrația.

Cipru se află în prima linie pe ruta migrației și va insista în aplicarea pactului european pentru migrație, cu accent pe responsabilitatea comună și protejarea frontierelor externe.

Noua legislație europeană în domeniu va intra în aplicare la mijlocul anului, iar Cipru pregătește terenul pentru a fi funcțională, astfel încât presiunile asupra continentului să se diminueze.

O a doua direcție majoră este securitatea. Cipru va insista pe colaborarea cu vecinii în sudul Uniunii și cu cei din Orientul Mijlociu, de unde Uniunea încă se alimentează cu mare parte din necesarul de petrol.

Partenerii din Orientul Mijlociu sunt importanți și pentru stabilizarea regiunii, în special pentru reconstrucția Fâșiei Gaza și pentru avansul negocierilor pentru înființarea statului Palestina.

Un alt punct este extinderea Uniunii Europene cu Balcanii de vest, Ucraina și Republica Moldova.