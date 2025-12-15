CNS Cartel ALFA cere premierului politici echilibrate și justiție socială, nu protejarea sponsorilor de partid

177222 – 15122025 – CNS Cartel ALFA a transmis prim-ministrului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă prin care îi atrage atenția că aparentul consens al coaliției de guvernare pentru măsurile susținute nu are susținerea cetățenilor și nu trebuie confundat cu acordul cetățenilor pentru măsurile luate de actualul guvern.

”Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul ”salvării țării” sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică cu consecințe pe termen mediu și lung.

O mare parte a populației (…) a înțeles dificultățile țării datorate atât unui context internațional complicat, dar mai ales unor guvernări autohtone iresponsabile. Au înțeles că prioritățile sunt orientate către acoperirea deficitului excesiv. Cu toate acestea, în privința măsurilor întreprinse sau propuse de guvernul pe care îl conduceți, constatăm incoerențe și contradicții serioase”, se arată în scisoarea semnată de Bogdan Hossu, președintele CNS Cartel Alfa.

Astfel, sunt menționate reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin reducerea sporurilor (care ar fi trebuit sa fie corelate cu condițiile de muncă), înghețarea salariilor personalului bugetar și a pensiilor, reduceri mascate de personal și intenția de înghețare a tuturor veniturilor, în timp cheltuielile ”deșănțate” ale instituțiilor bugetare continua, ”măsurile pentru diminuarea marii evaziuni și colectarea la buget se lasă așteptate, iar privilegiile categoriilor protejate politic rămân în cea mai mare parte neatinse”.

”În loc să creșteți salariul minim garantat în plată, care se aplică lucrătorilor din sectorul economic, cei care participă în mod direct la creșterea economică, prin înghețarea salariului minim doriți de fapt să validați prin lege evaziunea fiscală și să respingeți creșterea veniturilor la bugetul de stat. Cu alte cuvinte, doriți reducerea deficitului excesiv doar prin sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”, se mai arată în scrisoare.

Sindicaliștii cer politici echilibrate pentru țară, realizarea justiției sociale și creșterea salariului minim garantat în plată la cel puțin valoarea de 4.350 lei.