Comisia și OMS colaborează pentru îmbunătățirea răspunsului la rezistența la antimicrobiene

177177 – 10122025 – Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au semnat un acord în valoare de 3,5 milioane de euro pentru a consolida răspunsul mondial la rezistența la antimicrobiene.

Acest parteneriat va sprijini OMS în ceea ce privește monitorizarea dezvoltării de antimicrobiene și de contramăsuri medicale, elaborarea de orientări pentru noi inovații antibacteriene și implementarea listelor OMS cu agenți patogeni prioritari pentru a orienta eforturile de cercetare și de sănătate publică la nivel mondial, regional și național. De asemenea, acordul promovează un acces mai bun atât la antibioticele noi, cât și la cele existente.

Acordul promovează, de asemenea, cercetarea în domeniul fagoterapiei, un tratament inovator care utilizează virusuri pentru a viza și a elimina bacteriile. Fagoterapia reapare ca un instrument promițător, pentru potențialul său de a viza în mod specific bacteriile rezistente la medicamente și de a veni în completarea tratamentelor cu antibiotice. Acordul se va axa pe definirea celor mai bune practici pentru cercetarea în domeniul fagoterapiei și pe asigurarea unei aplicări sigure și eficace a acesteia.

Recunoscând că RAM este o amenințare majoră și în creștere la adresa sănătății, Comisia a făcut din aceasta o prioritate începând din 2022 și colaborează îndeaproape cu OMS pentru a elabora noi contramăsuri medicale și pentru a consolida răspunsul la nivel mondial.