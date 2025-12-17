Comisiile de apărare din Parlament au avizat favorabil Raportul de activitate al CSAT pentru 2024

Comisiile de apărare din Parlament au avizat favorabil Raportul de activitate al...

177244 – 17122025 – Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au analizat, în ședință comună, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2024, document care evidențiază agravarea mediului de securitate regional și internațional, pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al intensificării amenințărilor hibride și cibernetice.

Membrii comisiilor au evaluat rolul CSAT în coordonarea strategică a sistemului național de apărare, măsurile adoptate pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare a României pe Flancul Estic al NATO și modernizarea Armatei României.

Totodată, a fost subliniată importanța creșterii rezilienței naționale, a protejării infrastructurilor critice și a adaptării cadrului legislativ la noile tipuri de amenințări.

Comisiile reunite au hotărât cu votul majorității membrilor prezenți să adopte un aviz comun favorabil asupra Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 2024.

În aceeași ședință, parlamentarii au analizat și solicitarea MApN privind aprobarea prealabilă a inițierii negocierilor pentru încheierea unui Acord-cadru de prestări servicii pentru funcționarea Centrului European de Instruire F-16 (EFTC), cu durata de 60 de luni, între MApN și compania Lockheed Martin. Având în vedere valoarea estimată a acordului (612,4 milioane de dolari, fără TVA), conform OUG nr. 114/2011 este necesară aprobarea prealabilă a Parlamentului. Acordul vizează instruirea personalului navigant, mentenanța aeronavelor F-16 și asigurarea suportului logistic integrat.

Ca urmare a transferului celor 18 aeronave F-16, la 1 ianuarie 2026 România va prelua integral responsabilitatea pentru operarea EFTC.