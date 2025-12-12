Competențele digitale ar trebui să beneficieze de aceeași atenție la școală ca cititul, matematica și știința, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru

Competențele digitale ar trebui să beneficieze de aceeași atenție la școală ca...

177202 – 12122025 – Nouă din zece europeni ar include competențele digitale în educație la toate nivelurile, potrivit unui nou Eurobarometrului „Viitoarele nevoi în educația digitală”.

Sondajul prezintă opiniile cetățenilor cu privire la importanța competențelor digitale în educație, inclusiv rolul cadrelor didactice, integrarea inteligenței artificiale (IA) și beneficiile și provocările tehnologiei în procesul de predare și învățare.

Cetățenii UE sunt de acord în proporție covârșitoare (92%) că școlile joacă un rol esențial în predarea modalităților de a face față potențialelor efecte negative ale tehnologiilor digitale asupra sănătății mintale și a bunăstării. În plus, 78% dintre europeni consideră că competențele digitale ar trebui să beneficieze de aceeași atenție la școală ca cititul, matematica și științele. 80% sunt de acord că alfabetizarea digitală contribuie la protejarea acestora împotriva informării greșite și a dezinformării online. 89% dintre cei chestionați consideră că toți profesorii ar trebui să aibă abilitățile necesare pentru a-i învăța pe elevi cum să discearnă faptele din ficțiune online și să navigheze prin complexitatea informațiilor digitale.

Deși respondenții își exprimă sprijinul general pentru interzicerea telefoanelor inteligente în școli (69%), există un consens larg (87%) în favoarea promovării tehnologiilor digitale concepute special pentru învățare în școli. În același timp, mai mult de jumătate (54%) recunosc că IA aduce atât beneficii, cât și provocări pentru predare și învățare și solicită o evaluare suplimentară a acesteia.

Cetățenii consideră că UE are un rol important de jucat în stabilirea standardelor pentru utilizarea tehnologiilor digitale în educație, de exemplu în ceea ce privește protecția datelor sau IA (49%).

Sondajul Eurobarometru Flash a fost realizat online în cele 27 de țări ale UE în perioada 7-14 mai 2025, pe un eșantion de 25.781 de cetățeni europeni.