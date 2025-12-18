Consiliile locale care nu hotărăsc de îndată noile taxe și impozite locale pot rămâne fără bani de la Guvern

177261 – 18122025 – Guvernul României a modificat din nou Codul Fiscal. Îi obligă pe primari să stabilească mai repede taxele şi impozitele locale pentru 2026. Termenul limită – 31 decembrie 2025 – a fost stabilit astfel încât de la începutul anului să poată fi încasate noile sume majorate. În plus, cine nu creşte taxele nu mai primeşte bani de la bugetul de stat. Guvernul vrea ca de anul viitor comunele să-şi poată autofinanţa cheltuielile.

Ordonanța de urgență introduce o sancțiune pentru neadoptare a hotărârii de consiliu local, prin posibilitatea Ministerului Finanțelor de a sista temporar alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume pentru echilibrare, cu excepția cheltuielilor salariale și sociale obligatorii. Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele și impozitele locale până la 31 decembrie, prin convocarea de îndată a ședințelor. Celelalte taxe și impozite locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației.

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prevede că impozitele şi taxele locale nu pot fi mai mici decât cele stabilite în 2025.

Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR.

Premierul a făcut precizări şi despre taxarea serelor şi solariilor. Vor fi impozitate doar cele de tip industrial, nu şi solarele din gospodarii.