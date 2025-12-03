Consiliul Economic și Social lansează studiul privind echilibrul muncă-viață personală

177120 – 03122025 – Consiliul Economic și Social (CES) a lansat în data de 2 decembrie, la sediul Guvernului României, studiul „Echilibrul muncă – viață personală”, un document cuprinzător care analizează provocările actuale ale pieței muncii din România și propune direcții strategice pentru îmbunătățirea calității vieții angajaților. Acesta poate fi consultat pe site-ul CES, la secțiunea: https://www.ces.ro/ro/studii-elaborate-de-ces

Conform Legii nr. 248/2013 – Republicată – privind organizarea și funcționarea CES, instituția poate iniția analize și studii proprii pentru a semnala Guvernului și Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale care necesită intervenții normative. România se află într-o perioadă de transformări accelerate: digitalizare, migrație, îmbătrânirea populației și schimbări în așteptările angajaților. Echilibrul muncă–viață personală devine o condiție pentru competitivitate economică, productivitate și coeziune socială, a declarat domnul Victor Florescu, coordonatorul studiului și președintele comisiei temporare care s-a ocupat de elaborarea acestuia.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul domnul Sterică Fudulea, președintele CES, Koppány Bulcsú Ötvös, secretar de stat la Ministerul Culturii, Dumitru Costin, președintele BNS, Ioana Lazăr, secretar general la Ministerul Educației, Bogdan Iuliu Hossu, președintele Cartel Alfa, și Victor Florescu, vicepreședinte CES și raportorul studiului „Echilibrul dintre muncă și viața personală. Studiu socio-economic și juridic privind rolul echilibrului dintre muncă și viața personală în societatea contemporană”. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Colegiului Medicilor, Colegiului Psihologilor și reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și organizațiilor neguvernamentale ale societății civile. Evenimentul a fost moderat de către doamna Lorena Stoian, secretar general al Consiliului Economic și Social.

Studiul evidențiază presiunile crescute asupra angajaților români – program prelungit, digitalizare accelerată, responsabilități familiale – și subliniază nevoia unor politici publice integrate care să faciliteze echilibrul între viața profesională și cea privată. CES recomandă consolidarea programelor de sprijin familial, extinderea flexibilității la locul de muncă, investiții în sănătatea mintală și adoptarea unor modele internaționale de bune practici.

„Pentru a asigura un echilibru real între muncă și viața personală, trebuie să ne uităm cu seriozitate la modelul Singapore – un model care a construit programe dedicate vieții în familie, prieteniilor, timpului liber petrecut în natură și hobbyurilor. Aceste programe au generat bunăstare, creșterea speranței de viață și, mai ales, apropierea dintre generații. Avem nevoie să socializăm fizic, nu doar online, pentru că obiectivul final trebuie să fie crearea unor veritabile ‘blue zones’ în România: comunități în care oamenii trăiesc mai bine, mai sănătos și mai mult,” a declarat Cu prilejul lansării, președintele CES, Sterică Fudulea.

În contextul transformărilor economice și sociale, CES subliniază că investiția în echilibrul muncă–viață personală nu este un lux, ci o necesitate strategică pentru competitivitatea economică, sănătatea publică și coeziunea socială.