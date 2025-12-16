Consultări la Guvern pe tema drepturilor de autor

177229 – 16122025 – Reprezentanții Guvernului și cei ai asociațiilor care promovează drepturile artiștilor din România au avut, la Palatul Victoria, consultări pe tema modificărilor propuse de Ministerul Culturii cu privire la comunicarea publică a operelor muzicale, reconfigurarea mecanismului de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop Ambiental și reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Conform unei ordonanței pregătită de Ministerul Culturii, de la 1 ianuarie 2026, ORDA urma să fie desființată și integrată, prin absorbție, în minister. Conducerea ORDA a protestat, arătând că desființarea ar însemna încălcarea tratatelor internaționale, riscuri de infringement din partea UE, haos legislativ și instituțional, afectarea gravă a creatorilor, editorilor, artiștilor, dezvoltatorilor IT, universităților, radiodifuzorilor și blocarea digitalizării domeniului.

În iunie 2025, Comisia Europeană a transmis României un Aviz motivat, în care a semnalat că art. 145 indice 1 din Legea nr. 8/1996 (Legea Dreptului de Autor) nu respectă legislația europeană, România trebuind să corecteze exclusiv acest articol.

Ministerul Culturii a propus înlocuirea licenței colective extinse aplicată în prezent pentru muzica ambientală, concerte și spectacole cu licențierea individuală, pentru ca fiecare autor să poată decide cu privire a difuzarea operelor sale. Ministrul Culturii, András István Demeter, a subliniat că în industria muzicală europeană, licențierea individuală este o practică obișnuită, iar autorii trebuie să poată alege în mod liber între gestiunea individuală (direct sau prin impresari), organismele de gestiune colectivă (OGC) și entitățile de gestiune independentă (EGI).

Reprezentanții asociațiilor artistice nu au fost de acord cu această propunere, argumentând că o astfel de modificare ar favoriza neplata drepturilor de autor de către anumite sectoare economice și ar crește birocrația, efecte care vor fi resimțite de artiști.

Reprezentanții Guvernului și cei ai artiștilor au agreat soluția instituirii unei metodologii unice și desemnarea unui singur organism comun de colectare în cazul comunicării publice a operelor în scop ambiental, urmând ca metodologia și criteriile să fie stabilite prin dialog.

Având în vedere punctele de vedere contradictorii, premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Culturii să reia consultările pe tema proiectului de Ordonanță de Urgență cu reprezentanții Comisiei Europene, în acest dialog urmând să fie implicați reprezentanții asociațiilor care promovează drepturile artiștilor. Proiectul de act normativ va reveni la Guvern, pentru analiză și aprobare, într-o formă ce va fi agreată atât cu partenerii europeni, cât și cu sectorul căruia i se adresează aceste reglementări și care ar trebui să fie principalul beneficiar al legislației.

La consultările de la Palatul Victoria, au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, și ministrul Culturii, András István Demeter. La fel ca în alte situații, Guvernul nu a anunțat lista asociațiilor care au fost invitate la discuțiile de la Palatul Victoria.