Consultări româno – americane la sediul Comandamentului Forțelor SUA din Europa

177147 – 06122025 – În zilele de 3 și 4 noiembrie, Statele Unite și România au organizat două reuniuni esențiale privind cooperarea în domeniul apărării — rundele anuale de Reuniuni ale Grupului de lucru româno-american pentru discuții bilaterale de stat major și ședința Comitetului Mixt — organizate și găzduite de Comandamentul European al SUA (USEUCOM) la Stuttgart, în Germania.

Evenimentele au fost coprezidate de generalul de brigadă Quaid Quadri, director-adjunct pentru Planuri, Strategie și Capabilități în cadrul USEUCOM, și de generalul-locotenent Liviu Mihail Iancu, locțiitorul șefului Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale.

Aceste întrevederi au urmat întâlnirii Grupului de nivel înalt în domeniul apărării, organizată la București pe 18 noiembrie.

În cadrul Reuniunii pentru discuții bilaterale de stat major, delegațiile au evaluat stadiul actual al parteneriatului în domeniul apărării și au convenit aprofundarea cooperării în mai multe domenii prioritare. Delegațiile s-au concentrat pe subiecte legate de mediul de securitate regional, pe consolidarea interoperabilității, prin extinderea activităților de instruire desfășurate în România, precum și pe optimizarea coordonării privind programele de modernizare și achiziții.

Ambele părți au subliniat importanța intensificării schimbului de informații, valorificării lecțiilor învățate din experiențele operaționale și integrării tehnologiilor de ultimă generație pentru consolidarea nivelului de pregătire în domeniul apărării. Delegațiile și-au reafirmat angajamentul ferm în ceea ce privește descurajarea și apărarea pe Flancul Estic al NATO, subliniind importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică.

Reuniunea ulterioară a Comitetului Mixt a oferit oportunitatea evaluării progreselor înregistrate în implementarea Acordului de Cooperare în Domeniul Apărării dintre SUA și România și alinierea obiectivelor viitoare. Discuțiile au vizat continuarea dezvoltării capabilităților, infrastructurii și posturii de forțe, necesare pentru menținerea unei prezențe aliate credibile și flexibile în regiune.

Pe parcursul întrevederilor, delegația română a subliniat rolul esențial al Parteneriatului Strategic dintre România și SUA în protejarea securității naționale și regionale în contextul geopolitic actual. Reprezentanții americani au reiterat sprijinul constant pentru dezvoltarea apărării României și angajamentul de a dezvolta cooperarea bilaterală în domenii fundamentale pentru stabilitatea și reziliența transatlantică.

Cooperarea în domeniul apărării dintre România și Statele Unite continuă să reprezinte o piatră de temelie a securității naționale a țării noastre și o contribuție vitală la apărarea colectivă și stabilitatea din Europa și din întregul spațiu euro-atlantic, în special în regiunea strategică a Mării Negre.