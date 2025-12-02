Convorbiri RO-MD pe teme de apărare, de Ziua Națională a României

177102 – 02122025 – Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruțǎ, a avut, luni, 1 decembrie, o întrevedere de lucru cu ministrul apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, cu ocazia participării demnitarului moldovean la celebrarea Zilei Naționale a României.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la situația de securitate regională, pe fondul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și consecințele generate asupra securității României și Republicii Moldova, stadiul cooperării bilaterale în domeniul apărării, precum și teme asociate sprijinului oferit Republicii Moldova la nivel regional, NATO și UE.

În context, demnitarul român a salutat adoptarea, în Parlamentul Republicii Moldova, a Strategiei Militare 2025-2035 și a menționat că, odată cu adoptarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării de către Parlamentul României, în perioada următoare vor fi elaborate și adoptate documentele subsecvente prevăzute de lege.

Ministrul român al apărării a reiterat disponibilitatea României privind continuarea asistenței și a sprijinului necesare pe palierul apărării, în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și dezvoltarea Armatei Naționale.

„România și Republica Moldova au o relație de cooperare unică, inclusiv sub egida mecanismelor dedicate din cadrul UE și NATO. România este un partener serios care rămâne angajat în eforturile de aprofundare a cooperării în plan bilateral, concomitent cu demersurile de facilitare și coordonare a sprijinului internațional în domeniul apărării pentru Chișinău”, a declarat ministrul Miruțǎ.

În final, cei doi oficiali au exprimat disponibilitate deplină pentru continuarea dialogului politico-militar și valorificarea potențialului formatelor bilaterale și regionale de cooperare, pentru identificarea mecanismelor de susținere a modernizării Armatei Naționale a Republicii Moldova, anunță MApN.