CSM îi răspunde președintelui: referendum nu se poate

177292 – 22122025 – Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a luat act de declarațiile Președintelui României, Nicușor Dan, formulate duminică după amiază și subliniază într-un comunicat de presă că ”exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României”.

Judecătorii atenționează că referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice.

CSM, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești.

România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate.

Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat, se mai arată în comunicat.

Reacția Secției pentru judecători a CSM vine după ce președintele Dan a anunțat că în luna ianuarie, imediat după sărbători, va iniția un referendum în rândul magistraților, având o singură întrebare referitoare la activitatea CSM.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, a spus președintele.

El a precizat că, în funcție de rezultatul consultării, vor exista consecințe directe asupra viitorului CSM.

„Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a spus președintele.

Imediat după declarație, Administrația Prezidențială a dat publicității sinteza raportului realizat în urma centralizării sesizărilor primite din partea magistraților și a societății civile.

Au trimis emailuri magistrați de la 27 de instanțe și 14 parchete. De asemenea, au fost primite peste 180 de emailuri de la cetățeni, avocați, polițiști, avertizori în interes public (de integritate), societatea civilă, solicitări de audiență, executori judecătorești și grefieri.