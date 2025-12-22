CSM se plânge de volumul mare de muncă al judecătorilor și că posturile sunt blocate de Guvern

CSM se plânge de volumul mare de muncă al judecătorilor și că...

177294 – 22122025 – Înainte de declarația președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în rândul magistraților referitor la activitatea CSM, acest organism a publicat o statistică, elaborată la data de 16 decembrie 2025, privind numărul de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Astfel, în 2025 instanţele judecătoreşti au avut pe rol 3.578.860 de dosare, dintre care 2.372.304 dosare nou intrate în anul curent, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024 când au fost gestionate 3.584.871 de dosare la nivel naţional.

Astfel, volumul de activitate al instanțelor în anul 2025 s-a menținut relativ constant față de anul trecut din perspectiva tuturor indicatorilor statistici analizați, fie că raportarea se realizează la dosarele nou intrate ori la volumul total de dosare.

​Din totalul dosarelor rulate, judecătoriile au avut un volum de activitate de 2.652.160 de dosare, tribunalele – 709.213 dosare, iar curţile de apel – 194.617 dosare.

La data de 01 ianuarie 2025, din totalul de 5.071 de posturi de judecător, erau ocupate 4.251 de posturi şi vacante 820 de posturi, înregistrându-se un grad de ocupare de 83%.

La nivelul instanțelor judecătorești sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă.

Situaţia posturilor vacante a fost generată de imposibilitatea organizării concursului de admitere în magistratură în anul 2025, date fiind dispozițiile art. VII din O.U.G. nr. 156/2024. De asemenea, potrivit art. XXII alin. (1) – (2) și (4) din Legea nr. 141/2025, şi în anul 2026 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice.

Concluzia CSM este că instanţele din România au gestionat în anul 2025 un volum de activitate de 3.578.860 de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%.