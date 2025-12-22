Daniel David a demisionat din fruntea Ministerului Educației

177301 – 22122025 – Daniel David a confirmat demisia într-un mesaj publicat pe blogul personal: „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”.

