De ce nu sunt sărbătorile fericite pentru toată lumea

Pentru mulți oameni, sărbătorile sunt prezentate ca un vârf al fericirii: luminițe, mese festive, revederi emoționante și promisiunea liniștii sufletești. Cu toate acestea, realitatea este adesea mult mai complexă. Paradoxal, tocmai atunci când „ar trebui" să fim fericiți, ne putem confrunta cu cele mai adânci stări de neîmplinire.

Despre presiunea emoțională care apare în perioada sărbătorilor, hipnoterapeutul Eugen Popa, atrage atenția: „Sărbătorile activează un set de așteptări nerealiste legate de cum ar trebui să ne simțim și cum ar trebui să arate viața noastră. Suntem bombardați zilnic cu imagini idealizate în care toată lumea pare fericită, iubită și împlinită, iar acest lucru creează, în mod inconștient, un sentiment de inferioritate personală. Mulți oameni ajung să creadă că dacă nu simt bucurie sau recunoștință, înseamnă că este ceva greșit cu ei. În realitate, asistăm la o presiune psihologică intensă care poate declanșa sau amplifica anxietatea și episoadele depresive”.

De ce apare „depresia de sărbători”?

Depresia de sărbători nu este un diagnostic formal, dar descrie o realitate psihologică frecvent întâlnită: accentuarea tristeții, sentimentului de singurătate, anxietății sau golului interior în această perioadă.

Cauzele sunt multiple și adesea se suprapun.

Așteptările nerealiste sunt unul dintre cei mai mari factori. Filmele, reclamele și social media promovează imaginea familiei perfecte, a mesei îmbelșugate și a armoniei. Când realitatea noastră nu seamănă cu această poveste idealizată, apare un contrast dureros. Mulți oameni ajung să creadă că „doar mie mi-e greu” sau „ce e în neregulă cu mine?”, ceea ce amplifică senzația de neapartenență.

Singurătatea devine mai apăsătoare de sărbători. Dacă deja te confrunți cu izolare socială, pierderi recente, un divorț sau o ruptură de familie, toate acestea devin mai evidente când vezi în jur mese în familie și reuniuni aparent fericite.

Conflictele familiale ies adesea la suprafață. Întâlnirile cu rudele pot reactiva vechi tensiuni, resentimente sau traume nerezolvate. Presiunea de a „ne înțelege bine” duce uneori la exact opusul: certuri, frustrări și retrăiri emoționale.

Epuizarea financiară este o altă sursă importantă de stres. Cadourile, mesele festive și obligațiile sociale pot deveni o povară pentru cei care se confruntă deja cu dificultăți economice. Sentimentul de neputință și rușine poate adânci simptomele depresive.

La toate acestea se adaugă factorii biologici: lipsa luminii naturale, zilele scurte, vremea rece și dezechilibrele de somn pot contribui la scăderea nivelului de serotonină și la instalarea sau accentuarea depresiei.

Un alt factor important care apasă emoțional în această perioadă este presiunea de final de an, acel moment inevitabil de bilanț interior. Mulți oameni ajung să-și analizeze viața ca pe o listă de obiective bifate sau ratate: ce nu am realizat, unde am greșit, cât am pierdut, cât am reușit anul acesta.

După un an în care ritmul a fost alert, solicitant și adesea imprevizibil, oboseala nu este doar fizică, ci și mentală și sufletească. Sărbătorile vin peste oameni deja epuizați emoțional, iar în loc să se simtă eliberați, se simt datori să tragă concluzii, să se compare cu alții și să judece propria valoare prin prisma performanțelor.

Ce poți face concret pentru a-ți proteja sănătatea emoțională?

În primul rând, dă-ți voie să nu fii perfect sau permanent fericit. Sărbătorile nu sunt o competiție de zâmbete sau petreceri frumoase. Emoțiile tale sunt valide, indiferent dacă se potrivesc sau nu cu atmosfera din jur.

Redu expunerea la comparații toxice. Încearcă să nu te agăți de ideea nerealistă de a avea „sărbătorile perfecte”. Viața reală nu seamănă, aproape fără excepție, cu ceea ce vezi în social media. A avea așteptări mari doar pune o presiune suplimentară asupra ta și asupra oamenilor din jurul tău.

Stabilește limite. Nu trebuie să participi la toate întâlnirile sau să îndeplinești toate așteptările. Este sănătos să spui „nu” atunci când simți că te depășește situația.

Caută conexiuni autentice, nu perfecțiune. Un telefon sincer cu cineva de încredere poate fi mai vindecător decât o masă festivă „perfectă”.

Ai grijă de corpul tău. Somnul, alimentația și mișcarea influențează direct starea psihică. Uneori o plimbare zilnică sau un program de somn mai stabil pot face diferența.

Creează un mic ritual personal. Nu trebuie să fie legat de tradițiile clasice. Poate fi o carte, o lumânare aprinsă seara, o plimbare într-un loc liniștit. Important este să îți creezi spații de siguranță emoțională.

„Sărbătorile nu sunt un test al valorii tale ca om. Nu ești mai puțin important pentru că nu simți ceea ce „ar trebui”. Fiecare trăiește această perioadă cu propriul bagaj emoțional, iar durerea nu dispare pentru că suntem în luna decembrie. Iar dacă în acest an sărbătorile te găsesc obosit, trist sau fără speranță, amintește-ți: nu ești singurul. Curajul de a cere sprijin este, uneori, cel mai frumos dar pe care ți-l poți oferi”, concluzionează Eugen Popa.