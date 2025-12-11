Deputatul Fechet acuză Ministerul Mediului că nu ia nicio măsură în privința Pădurii Băneasa

177188 – 11122025 – Liberalul Mircea Fechet condamnă lipsa de decizie de la vârful Ministerului Mediului, la cinci luni de la transformarea Pădurii Băneasa în ”șosea urbană”, și avertizează că orice formă de complicitate administrativă permite abuzului să se adâncească.

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a denunțat în Parlament derapajul grav privind situația din Pădurea Băneasa, unde un abuz de mediu a fost transformat „într-un instrument politic” în contextul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Deputatul liberal susține că manipularea opiniei publice în jurul unui subiect de mediu reprezintă ”una dintre cele mai periculoase forme de ipocrizie politică” și că astfel de practici afectează direct încrederea românilor în instituțiile statului. Mircea Fechet afirmă că decidenții care ”închid ochii la abuz doar pentru că le convine politic au înțeles greșit ce înseamnă să fie în slujba oamenilor” și subliniază că votul de duminică a sancționat dublul standard și oportunismul politic.

„Rar mi-a fost dat să văd ipocrizie mai mare ca deturnarea unui abuz de mediu într-un instrument politic. S-a întâmplat în ultimele săptămâni, când voci exaltate de vâltoarea cursei electorale pentru Primăria Capitalei au lansat o teorie pe cât de falsă, pe atât de periculoasă. Așa am ajuns să aflăm că există rechini imobiliari buni și rechini imobiliari răi. Așa a fost sacrificat adevărul pentru câteva puncte electorale care, până la urmă, n-au fost pe plus, ci pe minus.

Narativul despre rechinii buni a fost împins în spațiul public de agitatori dintr-un cartier vecin cu Pădurea Băneasa, care au folosit pădurea nu ca pe un ultim petic verde pe care trebuie să-l protejeze, ci ca pe o portavoce pentru minciuni convenabile politic. Mai exact, în loc să condamne abuzul, au preferat să construiască o poveste în care vinovații dispar ca-n Vestul Sălbatic și lasă în urmă o perdea de praf, cum fac – de altfel – miile de mașini care circulă zilnic pe drumul forestier deschis ilegal în pădurea din nordul Bucureștiului.

Cei care denunță abuzul au devenit, paradoxal, problema. Faptul că mi s-a transmis că vor avea grijă ca alegerile să fie pierdute de colegul meu liberal, Ciprian Ciucu, acum noul primar al Capitalei, pentru că am susținut că Pădurea Băneasa e mutilată pentru 10 bani/drum/autoturism, spune totul despre nivelul discuției publice și despre interesele unui grup branșat politic la mimarea reformei. Unii au ajuns să creadă că apărarea mediului trebuie calibrată în funcție de interese politice, că dreptatea trebuie să fie redusă la tăcere atunci când e campanie electorală, iar legea poate fi suspendată dacă nu convine strategiei de partid”, a spus Mircea Fechet, care a făcut apel la responsabilitate instituțională și morală în gestionarea situației din Pădurea Băneasa.

Deputatul a precizat că votul exprimat duminică indică o sancțiune publică împotriva celor care au ales tăcerea în locul unei decizii prin care să apere legea.

„Protejarea mediului nu este negociabilă. Nu este monedă de schimb electorală. Nu se face doar „ca să dea bine” în sondaje. Iar cei care lansează fumigene în care înoată rechini imobiliari buni poartă responsabilitatea morală pentru că ascund o realitate: NU avem nici până azi, la cinci luni de când Pădurea Băneasa a fost transformată în șosea urbană, o decizie de la vârful Ministerului Mediului.

Bucureștenii care iubesc Natura cred, la fel ca și mine, că un oraș sănătos se construiește pe principii, nu pe oportunism și pe interese de filială politică de sector.

Pentru că atunci când cei care ar trebui să apere legea o relativizează, când cei care ar trebui să protejeze Natura se ascund după calcule electorale, adevărul este aruncat în șanțul politicii mărunte, iar abuzul prinde rădăcini. Și, odată înrădăcinat, se extinde, sufocă și distruge exact ceea ce ar trebui să lăsăm moștenire generațiilor următoare.

Pădurea Băneasa este un ultim scut verde pentru un București înecat în poluare. Rechinii imobiliari au călcat pe Codul Silvic în Băneasa, iar decidenții de acum nu-i incomodează.

Cine crede că poate închide ochii la abuz doar pentru că îi convine politic a înțeles greșit ce înseamnă să fii în slujba oamenilor. Tăcerea în fața abuzului nu este și nu va fi niciodată o virtute, drept pentru care a și fost sancționată prin votul de duminică”, a menționat deputatul Mircea Fechet în cadrul unei declarații în Parlament.