Deputatul Hagiu acuză că autorizațiile ISU devin taxe mascate pentru stat

177253 – 18122025 – Intenția ISU de a reduce pragul suprafeței pentru obligativitatea autorizației de securitate la incendiu de la 600 mp la 200 mp reprezintă o măsură profund greșită, disproporționată și periculoasă din punct de vedere economic, administrativ și social, este de părere deputatul Augustin Hagiu.

Această propunere nu este fundamentată pe o analiză serioasă de risc, nu este susținută de date publice clare și nu răspunde unei nevoi reale de siguranță, ci pare mai degrabă o extindere abuzivă a controlului birocratic asupra mediului economic. Siguranța la incendiu nu se construiește prin hârtii, avize și proceduri sufocante, ci prin prevenție reală, educație, controale inteligente și responsabilitate instituțională.

Reducerea pragului la 200 mp lovește în zeci de mii de antreprenori, firme din turism, industria HORECA, mici întreprinzători cu cafenele sau restaurante emblematice aflate în centrele orașelor încărcate de istorie si tradiție. Pe lângă acestea, ONG-uri, cabinete, spații comerciale și unități educaționale vor fi împinse într-un blocaj birocratic imposibil de gestionat. Costurile autorizării, termenele nerealiste, lipsa de predictibilitate și blocajele administrative vor duce, inevitabil, fie la închiderea multor activități perfect funcționale, fie la creșterea artificială a zonei de „neconformare”, cu efect contrar scopului declarat.

Este inacceptabil ca statul să transfere, încă o dată, propria incapacitate de a preveni tragedii, prin politici coerente, asupra cetățenilor și antreprenorilor corecți. ISU nu poate funcționa ca o instituție de penalizare preventivă a întregii societăți doar pentru a-și extinde aria de control și justificarea administrativă.

Această măsură riscă să transforme autorizația de securitate la incendiu dintr-un instrument de protecție într-o taxă mascată pe inițiativă economică și într-o sursă de presiune și abuz. Statul nu are dreptul să sufoce economia reală sub pretextul siguranței, fără o demonstrație clară a necesității și proporționalității.

Cer public retragerea acestei intenții, deschiderea unei dezbateri reale cu mediul de afaceri, autoritățile locale și societatea civilă și păstrarea unui prag rezonabil, corelat cu riscul real, nu cu reflexe birocratice, declară Hagiu. Siguranța cetățenilor nu se apără prin extinderea arbitrară a obligațiilor, ci prin instituții competente, responsabile și corect dimensionate.

Orice altă abordare este un act de iresponsabilitate administrativă și un atac direct asupra economiei locale și a încrederii dintre stat și cetățean.