Din lumea celor care nu cuvântă…

177323 – 29122025 – În primul an de mandat legislativ, 52 de parlamentari, de la toate partidele, nu au susținut nicio declarație politică și nicio interpelare în plen.

Din totalul de 463 de parlamentari, 22 dintre cei care nu au vorbit deloc sunt membri PSD (16 deputați și 6 senatori), 15 sunt de la PNL (10 deputați și 5 senatori), 5 de la AUR, 3 de la USR. De asemenea, mai sunt 2 de la UDMR, unul reprezintă minoritățile, unul este membru al grupului PACE, iar trei sunt neafiliați. În Camera Deputaților au fost 97 de ședințe de plen în acest an, iar în Senat, 94.

Venitul unui parlamentar atinge aproximati 10.000 de euro/lună, aici fiind incluse indemnizația, suma forfetară, cheltuielile pentru cazare și transport.