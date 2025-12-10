Discuții despre cooperarea româno-germană în domeniul apărării

177175 – 10122025 – Cu ocazia vizitei la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu (Constanța), secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, și secretarul de stat parlamentar din cadrul Ministerului Apărării din R.F. Germania, dr. Nils Schmid, au discutat marți, 9 decembrie, despre provocările de securitate din regiunea Mării Negre și necesitatea cooperării europene în industria de apărare, fiind apreciat proiectul privind construirea unei fabrici de pulberi în județul Brașov, împreună cu compania Rheinmetall.

Discuțiile au aprofundat coordonatele abordate în cadrul întrevederii la nivel de șefi de state și de guverne din iulie a.c. de la Berlin și s-au axat pe teme referitoare la situația de securitate europeană și regională, precum și pe perspectivele relației strategice bilaterale de apărare dintre România și Germania, cu accent pe cooperarea în domeniul industriei de profil.

În ceea ce privește agenda aliată, a fost împărtășită nevoia de a spori eforturile dedicate întăririi Flancului Estic, în același registru fiind abordată și importanța implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga din iunie a.c., precum și a sprijinirii în continuare a Ucrainei și Republicii Moldova.

Germania contribuie în România cu 6 Eurofighters și cca. 170 de militari la misiunile de Poliție aeriană îmbunătățită, care se află la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din august 2025 până în martie 2026.

Inițial, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu era programată o vizită a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, care a fost anulată în ultimul moment din cauza unor probleme de sănătate ale oficialului german.