Discuții despre sprijinul UE pentru țările din Flancul Estic, la Helsinki

177224 – 15122025 – Preşedintele Nicuşor Dan începe astăzi o vizită în Finlanda, marţi, având programată participarea, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

În prima zi a vizitei, preşedintele se va întâlni cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, cu premierul Petteri Orpo și cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti. Într-un interviu pentru postul public YLE, premierul finlandez Petteri Orpo a declarat că grupul ţărilor din Uniunea Europeană situate cel mai aproape de Rusia va începe să lucreze la măsuri concrete pentru a consolida apărarea blocului împotriva vecinului său beligerant din est.

Marţi, preşedintele face o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland.

La ora 11.00., preşedintele participă, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo.

Pentru a-și coordona pozițiile privind consolidarea capacităților de apărare ale Europei și securizarea granițelor de est ale blocului împotriva unei eventuale amenințări ruse pe termen lung, aliații NATO de pe Flancul de Est vor avea o sesiune de lucru pe tema „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries”, urmată de un dejun de lucru pe tema „The Security Environment of the Eastern Flank”, de o sesiune de lucru pe tema „Securing the Eastern Flank – A Way Forward” şi de o conferinţă de presă comună a liderilor participanţi la Summit.

Finlanda vrea o poziție comună în cadrul UE

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că summitul flancului estic pe care îl convoacă marţi la Helsinki are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE. La reuniune participă liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României şi Bulgariei.

„Rusia reprezintă o ameninţare astăzi, mâine şi pe termen lung”, a declarat Orpo. „Cea mai mare presiune se exercită asupra graniţelor estice ale Europei”, a adăugat el, citat de Bloomberg.

Liderii doresc să „transmită un mesaj clar Bruxelles-ului” şi să obţină fonduri pentru proiecte, a explicat premierul finalndez.

Iniţial, există 1,5 miliarde de euro pentru proiecte-pilot, dar în următorul buget multianual care începe în 2027, fondurile pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro, a spus Orpo. Grupul de ţări pe care îl convoacă intenţionează să solicite fonduri pentru a le utiliza în apărarea flancului estic, inclusiv îmbunătăţiri ale securităţii frontierelor, apărării aeriene, detectării şi contracarării dronelor şi dezvoltării forţelor terestre.