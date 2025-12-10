DNSC, un nou avertisment în sezonul cadourilor

177178 – 10122025 – În această perioadă, apar tot mai multe mesaje care oferǎ „cadouri surpriză”, „vouchere speciale” sau „premii garantate” dacă accesezi un link.

DNSC atenționează, din nou, că acesta este un tip clasic de phishing folosit de atacatori pentru a obține date personale sau bancare.

Cum recunoști o tentativă de fraudă?

E-mailuri cu titluri alarmante: „Revendică acum cadoul tău!”

Solicitări de date personale, parole sau informații de plată.

Presiune de timp: „Oferta expiră în 30 de minute!”

Cum te protejezi?

Nu accesa linkuri din surse necunoscute.

Verifică expeditorul și domeniul.

Nu furniza date personale sau bancare prin e-mail.

Raportează conturile suspecte direct în aplicație și pe pnrisc.dnsc.ro.