Doi agenți de poliție de penitenciar, reținuți

177122 – 03122025 – La data de 2 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 4 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți doi inculpați, cu vârste cuprinse între 24 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. În sarcina a doi dintre inculpați (ambii agenți de poliție de penitenciar) s-a reținut și comiterea infracțiunii prevăzute de art. 185 alin. 1 și 2 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul iulie-octombrie 2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, doi dintre inculpați (agenți de poliție de penitenciar) au procurat, de la coinculpații cercetați în cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în unitatea de penitenciar în care își desfășurau activitatea, în scopul comercializării către persoane aflate în detenție.

De asemenea, în aceeași perioadă, au introdus ilicit în spațiul de detenție telefoane mobile pe care le-au predat unor persoane aflate sub măsuri privative de libertate.

În urma celor 14 percheziții efectuate în cursul zilei de ieri, inclusiv în mai multe spații ale unității de penitenciar, au fost găsite și ridicate peste 40 doze (folii, plicuri, capsule) conținând substanțe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Penitenciarului Jilava, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.